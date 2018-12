Tettnang (ots) - Bei einem Verkehrsunfall, welcher sich am Samstag, gegen 16.15 Uhr am Kreisverkehr Wangener Straße /Riedstraße ereignete, wurde eine Person leicht verletzt und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20.000 Euro. Beim Einfahren in den Kreisverkehr übersah der Lenker eines Pkw Opel einen im Kreisverkehr fahrenden Pkw Fiat und prallte gegen dessen Fahrzeugseite.

