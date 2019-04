Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Handwerkerfahrzeug aufgebrochen

Burscheid (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (11.04.) ist im Bereich Kemersheide aus einem Firmenfahrzeug hochwertiges Werkzeug gestohlen worden.

Eine Dreiecksscheibe der Fahrertür hatten Diebe feinsäuberlich aus der Tür eines Sprinters entfernt und auf dem Boden neben dem blauen Lkw gelegt. So gelangten sie ins Fahrzeug und stahlen etliche hochwertige Werkzeuge von der Ladefläche. Das Fahrzeug war am Mittwoch(10.04.), gegen 17.00 Uhr auf der Straße Zedernweg verschlossen abgestellt worden. Am nächsten Morgen, gegen 06.00 Uhr stellte der Firmeninhaber den Diebstahl fest.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02202 205-0 bei der Kriminalpolizei zu melden. (shb)

