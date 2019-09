Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unfallursache "Ablenkung" - Polizei kontrolliert auf der Hansalinie ++ Einbruch in Tankstellenshop ++ Bei einer Verkehrskontrolle in der Fußgängerzone - Radfahrer beleidigt Polizisten ++

Rotenburg (ots)

Unfallursache "Ablenkung" - Polizei kontrolliert auf der Hansalinie

Sittensen/Hansalinie A1. Die Unfallursache "Ablenkung" stand am Montag im Fokus der Autobahnpolizei Sittensen. Die Beamten zogen gleich mehrere Fahrer aus dem Verkehr, die während der Fahrt auf der Hansalinie ihre Smartphones bedient haben. So mussten drei Fahrer von Sattelzügen, die ihren Wohnsitz nicht in Deutschland haben, jeweils 125 Euro Kaution zur Sicherung des Bußgeldverfahrens bei den Beamten hinterlegen. Da sich das Telefonieren am Steuer eines Kraftfahrzeugs in den zurückliegenden Jahren zu einer häufig unterschätzten Gefahr entwickelt hat, wird die Polizei im Landkreis, insbesondere auf der Autobahn, auch in Zukunft einen genauen Blick darauf werfen.

Einbruch in Tankstellenshop

Zeven/Aspe. In der Nacht zum Montag sind unbekannte Täter in den Verkaufsshop einer Tankstelle an der Straße Zum Hochkamp eingebrochen. Gegen 2.30 Uhr hebelten sie mit einem Schraubendreher die Eingangstür zum Geschäft auf und machten sich auf die Suche nach Beute. Mit einer blauen Geldkassette verließen sie den Tatort.

Bei einer Verkehrskontrolle in der Fußgängerzone - Radfahrer beleidigt Polizisten

Rotenburg. Beamte der Rotenburger Polizei haben am Montagnachmittag in der Fußgängerzone ein Strafverfahren gegen einen unbelehrbaren Radfahrer eingeleitet. Während drei Polizisten gegen 15 Uhr in Höhe der Einmündung zur Turmstraße dafür sorgten, dass keine Radler durch den geschützten Bereich fuhren, kam ihnen der 28-jährige Mann auf seinem Rad entgegen. Als er die Beamten wahrnahm, stieg er schnell ab und versuchte vor einer Kontrolle davonzulaufen. Einer der Polizisten war jedoch schneller und stoppte seine kurze Flucht. Der der Polizei wegen zahlreicher anderer Vorfälle bekannte Mann beschimpfte die Beamten und drohte ihnen Schläge an, falls man ihn noch einmal anhalte. So wurde für den 28-Jährigen aus einem Verwarngeld von 15 Euro für das Radfahren in der Fußgängerzone ein Strafverfahren wegen Nötigung und Beleidigung.

Einbrecher bleiben ohne Beute

Scheeßel. Im Verlauf des Montags sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus am Veerser Weg eingedrungen. Zwischen 10.30 Uhr und 14.30 Uhr hatten sie die Terrassentür auf der Rückseite aufgehebelt. Was die Unbekannten in der Wohnung gesucht haben, steht nicht fest, denn sie verließen den Tatort vermutlich ohne Beute. Trotzdem entstand ein Schaden von knapp eintausend Euro.

Teure Traktorenteile gestohlen

Vahlde. Am vergangenen Wochenende haben unbekannte Täter vom Gelände eines landwirtschaftlichen Anwesens am Immenbuschweg hochwertige Fahrzeugteile gestohlen. Vom Dach eines Traktors, der in einer offenen Scheune stand, bauten sie die Dachantenneneinheit eines GPS-Parallelfahrsystems ab. Die Polizei geht von einem Schaden von über eintausend Euro aus. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fintel unter Telefon 04265/1700.

