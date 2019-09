Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach versuchtem Einbruchdiebstahl in Juweliergeschäft in Elze

Hildesheim (ots)

- Elze -(den) Am 07.09.2019 gegen 4:00 Uhr wirft ein bislang unbekannter Täter mit einem Stein die Schaufensterscheibe des Juwelier- und Augenoptikgeschäftes Jakuttek in Elze ein und versucht sich so Zutritt zum Ladeninnern zu verschaffen. Dies gelingt nicht (Scheibe ist lediglich von außen gesprungen). Anschließend beobachtet ein Zeuge wie eine jüngere männliche Person mit Rucksack fußläufig in Richtung Bahnhofstraße flüchtet.

Zeugen dieses Vorfalles werden gebeten sich mit der Polizei in Elze unter der Telefonnummer 05068-93030 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Elze



Telefon: 05068/ 9303-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

