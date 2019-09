Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Backsteine von Anhänger verloren

Hildesheim (ots)

Am 07.09.2019, um 12:38 Uhr, verliert ein grauer PKW mit Anhänger drei Backsteine auf der Burgstemmer Straße. Einer dieser Steine trifft die Frontseite des entgegenkommenden, in Richtung Nordstemmen fahrenden, VW Touran. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Burgstemmen. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 3000 EUR am VW Touran.

Die Polizei in Sarstedt sucht Zeugen, die den Hinweise zu dem Unfallflüchtigen geben kann oder den Unfall beobachtet haben unter 05066-9850.

