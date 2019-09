Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Motorradfahrerin nach Unfall schwer verletzt

Rotenburg (Wümme) (ots)

--Visselhövede-- Am 12. September gegen 12.55 Uhr kam es auf der L 171 in Höhe Jürshof zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Eine, in einer Gruppe fahrende 57jährige Motorradfahrerin aus dem Landkreis Wesel stürzte während der Fahrt mit ihrem Motorrad auf die Fahrbahn. Eine folgende Motorradfahrerin konnte nur noch bedingt ausweichen und touchierte die am Boden liegende Verunfallte. Nach der notärztlichen Versorgung vor Ort wurde die Frau mit Kopfverletzungen durch den Rettungsdienst ins örtliche Krankenhaus verbracht.

