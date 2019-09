POL-CLP: Lohne - Schwerer Verkehrsunfall

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (05.09.2019) wurden in Lohne zwei Personen, davon eine lebensgefährlich, verletzt. Gegen 13.45 Uhr befuhr eine 41-Jährige aus Holdorf mit ihrem Pkw im Ortsteil Brockdorf die Langweger Straße (K 269) in Richtung Lohne. Dabei verlor sie beim Durchfahren einer Linkskurve die Kontrolle über ihren Pkw, kam ins Schleudern, drehte sich auf der Fahrbahn um 180 Grad prallte dann rückwärtsfahrend gegen den Pkw eines entgegenkommenden 23-Jährigen aus Damme. Anschließend schleuderte der Pkw der 41-Jährigen auf einen angrenzenden Acker. Die 41-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Rettungshubschrauber Christoph 6 flog die Frau in eine Klinik nach Bremen. Der 23-jährige Dammer erlitt leichte Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik nach Lohne gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Langweger Straße blieb während der Rettungsarbeiten und Bergungsmaßnahmen gesperrt. Neben Polizei und Rettungsdienst wurden auch Einsatzkräfte der Feuerwehren Brockdorf und Lohne zur Einsatzstelle entsandt.

