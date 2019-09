Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Schwelbrand

Am 05. September 2019 kam es in einem Abstellraum an der Löninger Straße zu einem Schwelbrand. Die Ursache hierfür ist bislang unklar. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Die beiden Anwohner, 43 (w) und 64 (m) wurden mit Verdacht der Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell