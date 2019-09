POL-CLP: Meldung aus Bakum

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Bakum- Illegale Müllablagerung-Zeugenaufruf

In der Zeit von Dienstag, 03. September 2019, 08.00 Uhr bis Mittwoch, 04. September 2019, 18.00 Uhr, kam es in Bakum, Am Harmer Holz, zu einer illegalen Müllentsorgung. Bislang unbekannte Täter schütteten mehrere hundert Planzbehältnisse am dortigen Waldrand ab. In den Planzbehältern aus Plastik befanden sich abgeschnittene Stengel, von Pflanzen, die entweder abgeerntet oder eingegangen sind. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bakum entgegen, Tel.: 04446-1637.

