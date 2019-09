Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Pkw beschädigt

Am 02. September 2019 beschädigten unbekannte Täter in der Zeit von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr einen VW Caddy, der an der Halener Straße geparkt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek (Tel. 04473/2306) entgegen.

Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 04. September 2019 befuhr ein 20-jähriger Molberger gegen 15.30 Uhr mit seinem Mercedes die Straße Hinter dem Dweracker, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Cappeln - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

In der Zeit vom 31. August 2019, 15.00 Uhr, bis zum 03. September 2019, 18.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Straße Großer Kamp zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen dort geparkten Pkw Daimler. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln (Tel. 04478/1555) entgegen.

Löningen - Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Am 04. September 2019 befuhren eine 21-jährige Essenerin mit ihrem Ford Fiesta und ein 15-jähriger aus Läden mit seinem Motorroller gegen 17.10 Uhr in genannter Reihenfolge den Vinner Weg aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Vinnen. In Höhe des Borkhorner Weges beabsichtige die 21-Jährige nach links in diesen abzubiegen, musste hierzu jedoch verkehrsbedingt warten. Dies erkannte der 15-Jährige zu spät und fuhr auf den Pkw der Essenerin auf. Die beiden Beteiligten wurden dabei leicht verletzt. Der 15-Jährige war außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Emstek/Drantum - Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 04. September 2019 befuhr ein 35-jähriger Cloppenburger gegen 19.11 Uhr mit seinem Dacia Sandero die Emsteker Straße in Fahrtrichtung Drantum und kam hier bei regennasser Fahrbahn in einem Kurvenbereich ins Rutschen. Dadurch verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf prallte der 35-Jährige gegen einen Baum. Er wurde dabei schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Hoheging - Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Am 04. September 2019, 21.15 Uhr, befuhren eine 51-Jährige aus Twist mit ihrem VW Golf und ein 24-jähriger Cloppenburger mit seinem BMW die Bundesstraße 213 aus Richtung Ahlhorn kommend in Richtung Cloppenburg. Da ihnen ein Schwertransport entgegenkam, hielten die beiden Fahrer am rechten Fahrbahnrand an. Dies erkannte ein 20-jähriger Niederländer, der mit einem Mercedes unterwegs war, nicht und fuhr auf den Pkw des 51-Jährigen auf. Die beiden Beteiligten sowie deren Insassen, eine 20-Jährige Quakenbrückerin im Pkw des 20-Jährigen sowie ein 54-Jähriger aus Twist im Pkw der 51-Jährigen, wurden dabei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

