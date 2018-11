POL-PPMZ: Diebstahl von Bargeld

Mainz-Mombach (ots) - Samstag, 24.11.2018, 20:15 Uhr

Zwei unbekannte, männliche Personen stehen an der Kasse einer Veranstaltung in der Hauptstraße. Einer der Unbekannten verwickelt die 22-jährige Kassiererin in ein Gespräch. Der zweite Unbekannte begibt sich unbemerkt zur Kassiererin und entwendet aus dem Bereich der Kasse einen niederen, vierstelligen Betrag. Der Täter wird von der Kassiererin beschrieben als ca. 60 Jahre alt, 160 - 165 cm groß, faltiges Gesicht, dunkle Augen, graue, kurze Haare und schwarzer Jacke. Er hat nach ihren Angaben "gebrochenes Deutsch" gesprochen. Den zweiten Täter beschreibt sie als schlank, wesentlich jünger, mit einem schmalen Gesicht, kurzen schwarzen Haaren und schwarzer Jacke.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

