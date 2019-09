Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Sedelsberg - Verkehrsunfallflucht; Fahrradfahrerin schwer verletzt

Am 02. September 2019 befuhr eine 15-jährige Saterländerin gegen 20.10 Uhr mit ihrem Fahrrad den Radweg von Sedelsberg kommend in Richtung Scharrel. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer wollte mit seinem Pkw aus der Finkenstraße kommend nach links auf die Hauptstraße in Richtung Sedelsberg abbiegen und übersah dabei die 15-Jährige. Diese bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam sie zu Fall und verletzte sich leicht. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498/2111) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell