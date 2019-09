POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Saterland/Bokelesch - Tödlicher Verkehrsunfall

Am 03. September 2019 befuhr eine 76-Jährige aus Rhauderfehn gegen 17.43 Uhr mit ihrem Opel Corsa die Johanniterstraße aus Richtung Klosterstraße kommend in Richtung Bundesstraße 72. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr, wich noch einem entgegenkommenden Pkw-Fahrer aus und prallte im weiteren Verlauf frontal gegen einen Baum. Der Pkw der 76-Jährigen kam schließlich in einem Graben zum Stillstand. Die Fahrerin erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 9000 Euro.

Barßel - Bauwagen aufgebrochen

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Montag, 02. September 2019, 16.00 Uhr, bis Dienstag, 03. September 2019, 06.30 Uhr, einen Bauwagen an der Westmarkstraße auf. Aus dem Bauwagen wurden ein Kanister, eine Minimusikanlage sowie Nahrungsmittel entwendet. Es entstand Sachschaden in Höhe von 140 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel (Tel. 04499/9430) entgegen.

Friesoythe - Trunkenheit im Verkehr

Am 03. September 2019 befuhr ein 35-jähriger Friesoyther gegen 13.51 Uhr mit seinem Pkw die Kanalstraße, obwohl er unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Außerdem wurde der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Friesoythe - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 03. September 2019 befuhr ein 24-jährige Oldenburgerin gegen 19.05 Uhr mit ihrem Renault Twingo die Altenoyther Straße in Richtung Edewechterdamm. Hierbei kam die Oldenburgerin in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die 24-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

