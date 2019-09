Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Vermisste Person im Nordkreis; hier Saterland

Sedelsberg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Die Polizei bitte die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Person

Am Dienstag, dem 03.09.2019 gegen 08:30 Uhr verließ der 84-Jährige Wilhelm Schürmann mit einem Fahrrad sein Wohnhaus im Erlenweg in Saterland / Sedelsberg. Entgegen seiner normalen Gewohnheiten kehrte Herr Schürmann nicht gegen Mittag nach Hause zurück. Herr Schürmann ist orientierungslos und auf Hilfe angewiesen. Herr Schürmann wird wie folgt beschrieben: 1,75m groß, gebeugte Haltung, graue Haare, grauer Bart mit Schnäuzer. Bekleidet ist er mit einer olivfarbenen Jacke, einer blauen Jeans und einem Strohhut. Er führt ein schwarzes Fahrrad mit Körben am Lenker und auf dem Gepäckträger mit sich. Die Polizei bitten Personen, die Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben können, sich an die Polizei in Friesoythe unter Telefon 04491/93160 oder an die nächstgelegene Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell