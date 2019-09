Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Vermisste Person im Nordkreis, OT Sedelsberg - Nachtragsmeldung des PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Der von heute (03.09.2019) als vermisst gemeldete Wilhelm Schürmann konnte am Abend gegen 20:15 Uhr durch eine Passantin am Sportplatz in Sedelsberg wohlbehalten angetroffen werden. Die junge Frau informierte umgehend die Polizei. Herr Schürmann wurde anschließend durch Beamte des PK Friesoythe nach Hause gebracht und in die Obhut seiner Ehefrau übergeben.

