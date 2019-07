Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gefälschter Ausweis - Fingerabdrücke verraten Identität

Freiburg (ots)

Die Vorlage eines gefälschten Ausweises verhinderte nicht, dass die Bundespolizei die Identität eines 24-Jährigen ermitteln konnte. Seine Fingerabdrücke waren bereits registriert und er zu Festnahme ausgeschrieben. Der 24-Jährige wurde am Samstagabend am Hauptbahnhof Freiburg durch Kräfte der Bundespolizei kontrolliert. Dabei händigte er eine belgische Identitätskarte aus. Weil die Bundespolizisten Fälschungsmerkmale erkannten sollte der 24-Jährige zur Dienststelle verbracht werden. Dabei riss sich der Mann los und flüchtete. Nach kurzer Verfolgung konnte er eingeholt, zu Boden gebracht und gefesselt werden. Dabei sperrte sich der 24-Jährige gegen die Maßnahmen. Eine Überprüfung der Fingerabdrücke ergab, dass es sich bei dem 24-Jährigen um einen algerischen Staatsangehörigen handelt, der unter abweichenden Personalien bereits registriert ist. Zudem lag unter diesen Personalien eine Ausschreibung zur Festnahme durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart vor. Wegen Körperverletzung war eine Geldstrafe in Höhe von 600 Euro oder ersatzweise 60 Tage Freiheitsstrafe zu vollstrecken. Die Geldstrafe konnte die Freundin des 24-Jährigen bezahlen. Nach Beschlagnahme des Falsifikats und Erhebung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 150 Euro wurde der 24-Jährige mit einer Anlaufbescheinigung zur zuständigen Ausländerbehörde entlassen. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundefälschung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet.

