Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Auseinandersetzung in Regionalbahn

Kenzingen/Emmendingen (ots)

Zu einer Auseinandersetzung in einer Regionalbahn zwischen Kenzingen und Emmendingen kam es am Donnerstagabend. Ein 29-Jähriger steht im Verdacht einen 44-Jährigen mehrfach mit der Faust auf den Kopf geschlagen und mit dem Fuß in den Rücken getreten zu haben. Am Bahnhof Emmendingen konnte der geschädigte, syrische Staatsangehörige durch Kräfte der Bundespolizei angetroffen werden. Um ernste Verletzungen auszuschließen wurde er durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wo er über Nacht zur Überwachung bleiben musste. Der Tatverdächtige libanesische Staatsangehörige konnte im Rahmen der Fahndung zunächst nicht festgestellt werden. Er stellte sich jedoch später aus eigener Veranlassung beim Polizeirevier Emmendingen. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.

