Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Bewaffneter Überfall auf Bordellbetrieb geklärt

Bad Kreuznach (ots)

Am Dienstag, 04.06.2019, war es gegen 17.00 Uhr zu einem bewaffneten Überfall auf einen Bordellbetrieb in der Nähe des Bahnhofes gekommen. Der männliche Täter betrat unmaskiert die Räumlichkeiten des Betriebes und forderte unter Vorhalt eines Messers von den anwesenden Frauen Geld. Als diese Forderung abgelehnt wurde, nahm er sich insgesamt vier (4) Mobiltelefone und flüchtete anschließend mit einem schwarzen Fahrrad in Richtung Planiger Straße. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Jetzt half der Kommissar "Zufall", nachdem der Tatverdächtige am Mittwochabend in anderer Sache im Dienstgebäude der Polizei Bad Kreuznach vorstellig wurde. Eine zufällig anwesende Kriminalbeamtin erkannte die Person aufgrund der vorliegenden Ermittlungsergebnisse als den gesuchten Räuber und nahm ihn kurzerhand fest. Der 28-jährige junge Mann aus dem Kreis Bad Kreuznach ist bei Polizei und Staatsanwaltschaft kein Unbekannter und in der Vergangenheit schon des Öfteren wegen verschiedener Delikte aufgefallen. Während der noch am selben Abend durchgeführten Vernehmung gestand er die Tat, gab als Motiv akuten Geldmangel an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erfolgte gestern die Vorführung beim Amtsgericht Bad Kreuznach und nach Eröffnung des Haftbefehles die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:



Kriminalinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: kibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/ki.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell