Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Vollbrand einer Lagerhalle in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Am heutigen Tag, kurz nach 01:00 Uhr wurden Explosionen in Bad Kreuznach-Planig gemeldet, die sich anschließend als Folge eines Vollbrandes einer Lagerhalle in der Felix-Wankel-Straße herausstellten.

In der Lagerhalle hielten sich zur Brandzeit keine Personen auf. Die Feuerwehr musste zur Brandbekämpfung die Halle gewaltsam öffnen.

Gegen 10.00 Uhr konnte der Brand durch den massiven Einsatz der Feuerwehr gelöscht werden.

Nach bisherigen Schätzungen beläuft sich der Schaden an der Lagerhalle inclusive Inventar auf 2,5 Mio Euro.

Die Brandursache steht noch nicht fest. Anhaltspunkte für eine Brandstiftung sind nicht vorhanden.

Die Brandursachenermittler der Kriminalpolizei werden morgen mit einem Gutachter die Brandstelle eingehend untersuchen.

