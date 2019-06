Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Schwerer Motorradunfall

Bild-Infos

Download

Bad Kreuznach, Frankfurter Straße (ots)

Am 06.06.2019 gegen 22:00 Uhr befährt ein 17-jähriger Motorradfahrer aus Gensingen die Frankfurter Straße in Bad Kreuznach in Fahrtrichtung Bad Kreuznach. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kommt er nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einer dortigen Verkehrsinsel. Sowohl der Fahrer, als auch dessen Sozius stürzen vom Fahrzeug und verletzen sich dabei. Während der Sozius mit Hautabschürfungen davon kommt, muss der Fahrer mit einer Schlüsselbeinfraktur in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert werden.

Rückfragen bitte an:

PI Bad Kreuznach



Telefon: 0671 88110

E-Mail: pdbadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell