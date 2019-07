Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Frau drohten 216 Tagen Haft - 3240 Euro in Berlin eingezahlt

Lörrach (ots)

Einer 31-Jährigen drohten 216 Ersatzfreiheitsstrafe aufgrund von zwei Vollstreckungshaftbefehlen. Eine Einzahlung des Geldes in Berlin bewahrte sie davor. Die deutsche Staatsangehörige wurde heute [05.07.2019] am frühen Morgen am Übergang Lörrach-Stetten durch eine Streife des Zoll kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass zwei Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Berlin gegen sie vorlagen. Wegen Strafvereitelung waren 1890 Euro zu vollstrecken, ersatzweise 126 Tage Haft und wegen Betrug 1350 Euro oder 90 Tage. Da die Frau zunächst nicht zahlen konnte wurde sie durch die Bundespolizei festgenommen. Im Laufe des Vormittages gelang es der Frau, den geforderten Geldbetrag in Berlin einzahlen zu lassen. Nach Eingang der Zahlungsbestätigung bei der Bundespolizei in Lörrach wurde die 31-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

