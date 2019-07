Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Fahrkartenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Wehr-Brennet (ots)

Der Fahrkartenautomat am Haltepunkt Wehr-Brennet wurde am Donnerstag [04.07.2019] in den frühen Morgenstunden durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen. Der Fahrkartenautomat in der Bahnsteigunterführung zu Gleis 2 wurde im Bereich des Banknotenfach aufgehebelt. Ein Zugriff auf die Geldkassette gelang jedoch nicht. Der Automat ist weiter betriebsbereit, die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die am Donnerstag in den frühen Morgenstunden verdächtige Wahrnehmung am Haltpunkt Wehr-Brennet gemacht haben werden gebeten sich unter 07628 / 80590 bei der Bundespolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Katharina Keßler

Telefon: 07628 8059-104

E-Mail: pressestelle.weil@polizei.bund.de

http://www.polizei.bund.de

Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein, übermittelt durch news aktuell