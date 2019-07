Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Bedrohung im Zug - Tatverdächtiger festgenommen

Dogern (ots)

Zu einer Bedrohung kam es am gestrigen Abend [04.07.2019] gegen 18 Uhr in einer Regionalbahn zwischen Waldshut und Basel Bad. Bahnhof. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort durch die Bundespolizei festgenommen werden.

Ein 21-Jähriger steht im Verdacht drei Frauen verbal mit dem Tode bedroht zu haben. Dabei hielt er ein sogenanntes Cutter Messer in der Hand. Zuvor hätten die Frauen den syrischen Staatsangehörigen gebeten, seine Füße von der Sitzbank zu nehmen. Aufgrund des Vorfalls blieb der Zug am Haltepunkt Dogern stehen. Der Triebfahrzeugführer ließ die Türen blockiert, um das Aussteigen der Person zu verhindern. So konnte der Tatverdächtige noch am Zug durch Kräfte der Bundes- und Landespolizei festgenommen werden.

