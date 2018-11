POL-FL: Sylt: Reifen an elf Fahrzeugen zerstochen

Sylt (ots) - In Westerland auf Sylt wurden in der Nacht zum Montag (26.11.18) an elf Fahrzeugen Reifen zerstochen. Die Pkw parkten alle in der Straße Westhedig. Die unbekannten Täter hatten es überwiegend auf den hinteren, linken Reifen abgesehen.

Die Kriminalpolizei Sylt bittet um Hinweise unter der Telefonnummer: 04651/7047-0.

