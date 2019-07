Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Eine Streife - zwei Züge - zwei Festnahmen

Weil am Rhein (ots)

Einer Streife der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) gelang es am Samstagvormittag innerhalb von drei Stunden, bei der Kontrolle von zwei Fernzügen auf der Strecke Basel - Freiburg, zwei gesuchte Männer festzunehmen. Einen 41-Jährigen konnte die Streife im Fernzug auf dem Weg nach Freiburg, auf Höhe Weil am Rhein festnehmen. Der britische Staatsangehörige war durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main wegen Diebstahl zur Festnahme ausgeschrieben. Zu vollstrecken waren 1485 Euro oder 99 Tage Ersatzhaft. Zudem bestand eine Aufenthaltsermittlung des Amtsgericht Frankfurt am Main wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und eine Ausschreibung zur Aufenthaltsermittlung im Schengener Informationssystem von Großbritannien gegen den Mann. Da der 41-Jährige die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Nach Abschluss der Maßnahmen kontrollierte die Streife einen Fernzug von Freiburg in Richtung Basel. Dabei überprüften sie, auf Höhe Weil am Rhein, einen 48-jährigen. Bei der Überprüfung stellte die Streife fest, dass gegen den deutschen Staatsangehörigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Wetzlar, zur Verbüßung einer 15-monatigen Gesamtfreiheitsstrafe vorliegt. Wegen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und gefährlicher Körperverletzung war der 48-Jährige zu dieser Haftstrafe verurteilt worden. Er wurde durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

