BPOLI-WEIL: Bundespolizei findet keine Hinweise für eine Gefährdung

Freiburg (ots)

Der Hinweis auf die Gefährdung des Hauptbahnhof Freiburg konnte nach umfangreicher Absuche durch die Bundespolizei ausgeschlossen werden.

Am Montag, gegen 14:45 Uhr wurde die Bundespolizei darüber in Kenntnis gesetzt, dass am Hauptbahnhof Freiburg ein Hinweis aufgefunden wurde, der die Gefährdung des Bahnhofs durch eine Bombe ankündigte. Zur Aufklärung dieser Gefährdungslage wurden der Hauptbahnhof durch Kräfte der Bundespolizei abgesucht. Dabei kam es zu kurzfristigen und sequenziellen Absperrungen.

Da im Rahmen der Absuche keine Hinweise für eine Gefährdung aufgefunden werden konnten, wurden die Einsatzmaßnahmen am Hauptbahnhof Freiburg gegen 18:55 Uhr beendet.

Die Ermittlungen zum Hintergrund dauern an.

