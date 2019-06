Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Hamm-Heessen (ots)

Unfallflucht beging ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Freitag, 21. Juni, auf der Höveler Straße. In der Zeit zwischen 8.45 Uhr und 21.30 Uhr hatte er dort einen abgestellten VW angefahren. Am schwarzen Golf entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (cg)

