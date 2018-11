POL-WL: Wochenendmeldung der Polizeiinspektion Harburg für den Zeitraum Freitag, 16.11.2018, 12:00 Uhr bis Sonntag, 18.11.2018, 12:00 Uhr

Landkreis Harburg (ots) - Neu Wulmstorf - tödlicher Verkehrsunfall

Am Samstag, 17.11.2018, gegen 22:56 Uhr kam es auf der L 235 von Elstorf in Richtung Neu Wulmstorf kurz vor dem Ortseingang Daerstorf zu einem Verkehrsunfall. Nach Zeugenangaben und der Spurenlage versuchte ein 33-jähriger ungarischer Pkw-Fahrer in einer Rechtskurve zu überholen und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug, einen Opel Omega, der nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Ursächlich dürfte die überhöhte Geschwindigkeit des 33-Jährigen gewesen sein. Der Mann erlag an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen und verstarb. Die L 235 musste für die Dauer der Unfallaufnahme für zwei Stunden voll gesperrt werden.

Buchholz - nach einem Joint Auto gefahren

Durch Zeugen wurde beobachtet, wie ein 36-jähriger offensichtlich einen Joint raucht und sich danach hinter das Steuer seines Pkw setzte. Der Vorfall ereignete sich am Sonntag, 18.11.2018 gegen 02:30 Uhr in der Innenstadt von Buchholz und wurde durch die Zeugen der Polizei gemeldet. Der Mann wurde mit seinem Fahrzeug kontrolliert. Es wurde daraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Tostedt - Einbruch in Seniorenwohnsitz

Am Sonntag, gegen 03:25 Uhr dringen unbekannte Täter nach Aufhebeln eines Fensters in das Dienstzimmer und ein weiteres Bürozimmer des Seniorenwohnsitzes ein. Die beiden Räume werden durchwühlt. Ob bei dem Einbruch etwas entwendet worden ist, steht noch nicht fest.

Tönnhausen/Hunden - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Am Samstag, gegen 19:02 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 2 zwischen den Ortschaften Tönnhausen und Hunden zu einem Verkehrsunfall bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Diese Personen befanden sich in einem Pkw Toyota und fuhren i.R. Hunden. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwei weitere Pkw in entgegengesetzter Richtung auf der Kreisstraße mit eingeschalteter Warnblinklichtanlage. Der 46jährige Fahrer des Pkw Toyota schaltete daraufhin ebenfalls die Warnblinklichtanzeige an seinem Pkw ein und hielt an um seine Hilfe anzubieten. In diesem Augenblick fuhr ein hinter dem Toyota fahrender Pkw Opel auf. Der 24jährige Fahrzeugführer hatte die Situation offensichtlich falsch eingeschätzt. Durch das Unfallgeschehen wurden der 46jährige sowie die Mitfahrer 25 u. 15 Jahre im Pkw Toyota leicht verletzt und kamen mit Rettungswagen zur Behandlung ins Krankenhaus. Der Pkw Toyota wurde durch ein angefordertes Abschleppunternehmen abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 10000 Euro.

Rübke - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 17.11.18, gegen 06.45h, teilte ein 19 jähriger Verkehrsteilnehmer der Polizei mit, dass er im Verlauf der Ortsdurchfahrt Rübke einem Tier habe ausweichen müssen und dabei die Kontrolle über seinen Pkw Ford verloren zu haben. Vor Ort ergaben sich aufgrund der Spurenlage bei den eingesetzten Polizeibeamten erhebliche Zweifel an der Darstellung des 19-jährigen Fahrzeugführers. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab, dass der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss gestanden hat. Dem 19 -Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Am Ford entstand vermutlich Totalschaden. Die beiden Mitfahrer blieben unversehrt. Des Weiteren musste die Fahrbahn aufgrund des Unfalls aufwendig gereinigt werden, was zusätzliche Kosten für den 19-Jährigen bedeuten dürfte.

Landkreis Harburg - Wohnhauseinbrüche

In der Zeit vom 15.11.18 bis 17.11.18 kam es zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Rosengarten/Nenndorf, Am Heidland. Unbekannte hatten versucht die Terrassentür aufzuhebeln, gelangten aber nicht in das Objekt. Zwischen dem 12.11.18 und dem 17.11.18 versuchten unbekannte Täter ein Küchenfenster in der Hauptstraße, in Neu Wulmstof, aufzuhebeln. Auch ein weiterer Einbruchversuch in Neu Wulmstorf, Finkenstieg, in der Zeit von Freitag bis Samstag, scheiterte. Hier war ebenfalls versucht worden ein Fenster aufzuhebeln.

