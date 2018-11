POL-WL: Neu Wulmstorf - 29 Dosen Energydrink unter dem Pullover ++ Rosengarten - Einbruch durchs Fenster

Landkreis Harburg (ots) - Neu Wulmstorf - 29 Dosen Energydrink unter dem Pullover

Ein 59 Jähriger aus Hamburg wollte am Mittwochvormittag 29 Dosen eines Energydrinks entwenden. Dazu versteckte er die Dosen unter seinem Pullover. Der Kassiererin fiel der plumpe Versuch jedoch sofort auf, da der Mann etwas zu stark ausgebeult ausgesehen hat. Die hinzugerufene Polizei stellte dann fest, dass gegen den Mann ein Untersuchungshaftbefehl wegen ähnlich gelagerten Taten vorlag. Er wurde daher in eine Hamburger Justizvollzugsanstalt gebracht.

Rosengarten - Einbruch durchs Fenster

Eine geringe Summe Bargeld erbeuteten Unbekannte am Mittwoch bei einem Einbruch im Rüderstieg. Dazu hebelten die Täter ein rückwärtig gelegenes Fenster auf und kletterten in das Haus. Hier wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und dann mit dem Stehlgut verlassen. Zeugen, die zwischen 9 und 21 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Buchholz unter der Rufnummer 04181 - 2850.

