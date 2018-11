POL-WL: Nach Verkehrsunfall am 09.11.18 - Fußgängerin erlag ihren Verletzungen ++ Seevetal/Meckelfeld - Nach Widerstand in Gewahrsam genommen ++ Winsen - Unter Drogeneinfluss gefahren

Harmstorf (ots) - Nach Verkehrsunfall am 09.11.18 - Fußgängerin erlag ihren Verletzungen

Die bei einem Verkehrsunfall am 09.11.18 (PM v. 09.11.18, 21.02 Uhr) lebensgefährlich verletzte Fußgängerin ist tot. Die 63-Jährige erlag am Sonntagabend im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang hat mittlerweile der Zentrale Kriminaldienst in Buchholz übernommen.

Seevetal/Meckelfeld - Nach Widerstand in Gewahrsam genommen

Am Sonntagabend, gegen 18.35 Uhr, wurde die Polizei zu häuslichen Streitigkeiten gerufen. Als die Beamten an der Wohnung eintrafen und den Sachverhalt erfragen wollten, wurden sie von einer der Beteiligten mit Schlägen und Tritten angegriffen. Die Polizisten brachten die 52-Jährige zu Boden und legten ihr Handschellen an. Anschließend beleidigte die Frau die Beamten mehrfach. Aufgrund ihrer starken Alkoholisierung transportierten die Polizisten die Frau zur Dienststelle, wo sie in der Ausnüchterungszelle zur Ruhe kommen konnte. Gegen die 52-Jährige wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung, Widerstands und Beleidigung eingeleitet.

Winsen - Unter Drogeneinfluss gefahren

Am Sonntag, gegen 23 Uhr, stoppten Beamte einen 22-Jährigen, der mit seinem Wagen auf der Deichstraße unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann unter Drogeneinfluss steht. Er räumte ein, regelmäßig Cannabis zu konsumieren. Dem 22-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen, um den Grad der Beeinflussung bestimmen zu können. Seinen Wagen musste er zunächst stehen lassen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Harburg

Polizeihauptkommissar

Jan Krüger

Telefon: 0 41 81 / 285 - 104, Fax -150

Mobil: 0 160 / 972 710 15 od. -19

E-Mail: pressestelle (@) pi-harburg.polizei.niedersachsen.de

www.pi-wl.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Harburg, übermittelt durch news aktuell