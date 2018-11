POL-WL: 1. Zunehmende Einbruchszahlen im LK Harburg ++ LK Harburg 2. Viele Trunkenheitsfahrten am Wochenende ++ Buchholz - 5. Festnahme von Fahrraddieben im Bahnhofsbereich

LK Harburg (ots) - 1. Zunehmende Einbruchszahlen im LK Harburg

Am Wochenende kam es im Bereich des LK Harburg zu mehren Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Insgesamt waren sieben Einfamilienhäuser und deren Bewohner betroffen. Als Tatzeit wurden hauptsächlich die frühen Abendstunden und damit die aufgrund der Jahreszeit früher einsetzende Dunkelheit genutzt. Jeder Hinweis, der der Polizei mitgeteilt wird und auf verdächtige Personen, Fahrzeuge oder andere Umstände in der Nachbarschaft aufmerksam macht, ist bei der Verfolgung der Einbruchskriminalität sinnvoll. Die Polizei bittet, solche Erkenntnisse den Dienststellen mitzuteilen. Die PI Harburg ist zentral über folgende Telefonnummer zu erreichen: 04181-2850.

Buchholz - 2. Anzeigenerstattung endete mit Fahrverbot

Am Sonntagmorgen erschien ein Vater (37 Jahre alt), um seinen Sohn als vermisst zu melden. Während der Befragung stellte der erfahrene Polizeibeamte eine mögliche Drogenbeeinflussung des Vaters fest. Diese Verdachtsmomente wurden mittels eines freiwilligen Urintest bestätigt. Der Vater hatte zuvor Kokain konsumiert. Im Anschluss wurde dem Vater von einem Arzt Blut entnommen und es wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Buchholz - 3. Drei bekiffte Fahrzeugführer innerhalb von 40 Minuten aus dem Verkehr gezogen

Die Buchholzer Polizei kontrollierte am Samstagvormittag innerhalb von 40 Minuten (!) drei Fahrzeugführer, die unter dem Einfluss von Cannabis ihre Pkw im Straßenverkehr geführt hatten.

Zunächst wurde am Nordring ein VW Golf kontrolliert. Eine Überprüfung der Kennzeichen ergab, dass dieser seit August 2018 ohne Haftpflichtversicherung unterwegs war. Weiterhin gab der 34-jährige Fahrzeugführer aus Hamburg bereitwillig zu, dass er noch nie im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zu allem Überfluss ergab eine Überprüfung hinsichtlich der Fahrtauglichkeit, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Daraufhin erfolgte der Transport zur Dienststelle der Buchholzer Polizei. Dort trafen die Beamten und der Fahrzeugführer auf eine weitere Funkstreifenwagenbesatzung, die ebenfalls mit einem Fahrzeugführer zur Dienststelle gekommen war. Dieser wurde zuvor auf der Bundesstraße 3 am Ortsausgang von Sprötze mit seinem VW Polo kontrolliert. Bei der Kontrolle vergaß der 54-jährige Fahrzeugführer aus Stelle zunächst, seinen Pkw gegen ein Wegrollen zu sichern, so dass es nur der "Muskelkraft" eines Polizeibeamten zu verdanken war, dass der Pkw nicht gegen den Funkstreifenwagen rollte. Ein Grund für die Vergesslichkeit dürfte zumindest der durch einen Drogentest festgestellte Cannabiskonsum gewesen sein. Noch während die beiden Fahrzeugführer auf ihre Blutentnahme durch den zwischenzeitlich gerufenen Arzt warteten, erschien eine dritte Buchholzer Funkstreifewagenbesatzung im Dienstgebäude. Zur Überraschung aller Anwesenden brachte auch diese einen 22-jährigen Buchholzer mit, bei dem nach einer Verkehrskontrolle in der Straße Caspers Hoff festgestellt wurde, dass dieser seinen Pkw BMW unter dem Einfluss von Cannabis geführt hatte. Nach der Durchführung der jeweiligen Blutprobenentnahmen und der Einleitung der entsprechenden Strafverfahren, konnten die Fahrzeugführer die Dienststelle wieder verlassen. Die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt.

Buchholz - 4. Einbruch in Seniorenheim

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen unbekannte Täter in ein Büro des Seniorenheims "Kursana Domizil" in Buchholz ein. Die Täter konnten sämtliche Schlüssel zu Eingängen und Zimmern der Bewohner der Unterkunft entwenden. Mögliche Hinweise zu den Tätern nimmt jede Polizeidienststelle entgegen (04181-2850).

Buchholz - 5. Festnahme von Fahrraddieben im Bahnhofsbereich

Am frühen Samstagmorgen konnten Beamten der Polizei in Buchholz Fahrraddiebe auf frischer Tat stellen. Eine aufmerksame Bürgerin meldete der Polizei zwei verdächtige männliche Personen, die sich am Fahrradständer im Bahnhofsbereich Buchholz zu schaffen machten. Die Polizeibeamten konnten die beiden ca. 20 jährigen Fahrraddiebe noch am Bahnhof stellen. Bei den Tätern handelte es sich um örtliche Täter, die mit den gestohlenen Fahrrädern nach Hause fahren wollten.

Seevetal - 6. Trunkenheitsfahrten

Auch im Bereich Seevetal wurden am Wochenende insgesamt drei Fahrzeugführer zwischen 21 und 29 Jahren festgestellt, die ihren Pkw entweder unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln geführt hatten. Bei den Alkoholsündern wurde der Führerschein jeweils gleich einbehalten. Gegen die drei Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

Winsen - 7. Auf Trinkgelage folgen Schläge

Am Freitagabend versammelten sich drei Männer am ZOB in Winsen, um gemeinsam ein Trinkgelage zu veranstalten. Mit zunehmendem Alkoholkonsum und abnehmendem Flascheninhalt schlug zunächst die Stimmung unter den Bekannten um und anschließend einer auf den anderen ein. Durch den Schlag mit einer Schnapsflasche gegen den Kopf versetzte ein 32-Jähriger seinem 23-jährigern Kontrahenten eine Platzwunde, die im Krankenhaus Winsen versorgt werden musste. Aber auch der Schläger musste sich einer ärztlichen Behandlung unterziehen: Nachdem sein Alcotest mit 3,29 Promille ausfiel, wurde gegen den Mann eine Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Winsen - 8. Angetrunken Spiegel abgefahren

Am Samstag, gegen 11:30 Uhr, kam es in der Bürgerweide, in Höhe des Winsener Freizeitbades, zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Die 42-jährige Fahrerin eines Mercedes-Kleinbusses missachtete an einer Engstelle ihre Wartepflicht und setzte ihre Fahrt - trotz Gegenverkehrs - fort. Es kam, wie es kommen musste. Beim Versuch der Mercedes-Fahrerin, sich an dem entgegenkommenden Opel vorbei zu quetschen, schlugen die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge aneinander und wurden beschädigt. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass von der Unfallverursacherin Alkoholgeruch ausging. Dies bestätigte der darauffolgende Alcotest. 0,39 Promille zeigte das Gerät an - zuviel! Gegen die Frau wurde eine Blutprobe angeordnet, die ihr im Winsener Krankenhaus entnommen wurde. Im Zuge des eingeleiteten Strafverfahrens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs muss nun geklärt werden, ob die Alkoholisierung ursächlich für den Verkehrsunfall gewesen ist. Sollte ein Gericht zu diesem Schluss kommen, so wird die 42-Jährige längere Zeit auf ihren Führerschein verzichten und mit einer saftigen Geldstrafe rechnen müssen.

Stelle - 9. Unbelehrbar

Zum wiederholten Male wurde ein 51-jähriger Mann aus Stelle am Steuer seines Ford erwischt, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Beamten hatten den Mann am Samstag, um 10:45 Uhr, auf der Bundesstraße in Rottorf gestoppt und kontrolliert. Nach Feststellung der fehlenden Fahreignung wurde dem Beschuldigten die Weiterfahrt natürlich untersagt. Sein Zündschlüssel wurde sichergestellt. Aufgrund des wiederholt festgestellten Fahrens ohne Fahrerlaubnis besteht nun im Rahmen des Strafverfahrens die Möglichkeit, für das zuständige Gericht den Pkw einzuziehen, um zukünftige illegale Fahrten durch den 51-Jährigen zu verhindern.

Winsen - 10. Pkw-Aufbrüche am Ashausener Bahnhof

In der Zeit von Samstag, 17:30 Uhr, bis Sonntag, 01:10 Uhr, wurden auf dem Parkplatz des Ashausener Bahnhofs zwei Pkw aufgebrochen. An einem grauen Renault Megane sowie einem schwarzen Ford Fiesta schlugen die Täter Seitenscheiben ein, um in den jeweiligen Innenraum zu gelangen. Unter anderem wurde ein mobiles Navigationsgerät entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise zu den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Winsen (Luhe) unter der Tel.-Nr.: 0 41 71 / 79 60 entgegen.

Garlstorf - 11. Volltrunken im Auto unterwegs

Als zwei Polizisten der Winsener Wache am Sonntag, gegen 10:15 Uhr, den Fahrer eines VW Busses auf der Egestorfer Landstraße in Galrstorf pusten ließen, staunten sie nicht schlecht. 2,70 Promille zeigte der Alcomat an. Der Garlstorfer war den Beamten aufgefallen, weil er nur sehr langsam und in deutlichen Schlangenlinien fuhr. Der 44-Jährige musste neben einer Blutprobe auch gleich noch seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

