Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Fahrkartenautomat aufgebrochen - Zeugen gesucht

Buggingen (ots)

Der Fahrkartenautomat am Haltepunkt Buggingen wurde am Donnerstag [04.07.2019] gegen 3 Uhr durch bislang unbekannte Täter aufgebrochen. Den Tätern gelang es durch Einsatz von schwerem Werkzeug den Fahrkartenautomaten so zu beschädigen, dass es ihnen gelang an das Banknotenfach zu kommen. Hierbei entwendeten sie Bargeld in bisher unbekannter Höhe. Der Automat wurde derart beschädigt, dass er vermutlich komplett ausgetauscht werden muss. Die Schadenshöhe beträgt laut Deutscher Bahn circa 20.000 Euro. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die am Donnerstag gegen 3 Uhr verdächtige Wahrnehmungen am Haltepunkt Buggingen oder in der näheren Umgebung gemacht haben werden gebeten sich unter 07628 / 80590 bei der Bundespolizei zu melden.

