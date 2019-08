Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Fehler beim Abbiegen

Bühl (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 21:30 Uhr wurden drei Personen verletzt. Am Ortsausgang in Richtung Sinzheim, in Höhe der Auffahrt zum Zubringer wollte die 21-jährige Fahrerin eines Tesla auf den Zubringer auffahren und übersah hierbei den entgegenkommenden Renault eines 29-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die beiden Autofahrer, wie auch ein Mitfahrer im Renault, verletzt wurden. Alle drei mussten zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 30.000 Euro. Die 21-Jährige muss sich einem Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr stellen. /ag

