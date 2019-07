Polizei Gütersloh

POL-GT: Altpapiercontainer angezündet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (CK) - Am frühen Dienstagmorgen (23.07., 02.35 Uhr) meldete ein aufmerksamer Zeuge den Brand eines Altpapiercontainers in der Goethestraße. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen; es entstand kein Sachschaden am Container.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat am frühen Dienstagmorgen in der Goethestraße verdächtige Beobachtungen rund um den Papiercontainer gemacht? Wer kann sonst Angaben dazu machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

