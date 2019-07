POL-GT: Einbrecher stehlen Werkzeugmaschinen von Baustelle

Polizei Gütersloh

Borgholzhausen (CK) - Am vergangenen Wochenende (19.-22.07.) drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam durch die Haustür in die Innenräume eines sich noch im Rohbau befindlichen Hauses an der Bahnhofstraße ein.

Hier befand sich eine Vielzahl von Werkzeugmaschinen, die die Einbrecher entwendeten. Die Maschinen müssen mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge an dem Rohbau an der Bahnhofstraße gesehen? Wer kann sonst Angaben dazu machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Halle unter der Telefonnummer 05201 8156-0

