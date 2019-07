Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen-Kehrenbach - Trickdieb stiehlt Schmuck aus Wohnung

Homberg (ots)

Melsungen-Kehrenbach Trickdieb stiehlt Schmuck aus Wohnung Tatzeit: 06.07.2019, 10:15 Uhr bis 11:00 Uhr

Am Samstagmorgen hat ein unbekannter Trickdieb einer 63-jährigen Kehrenbacherin Schmuck im Wert von ca. 500,- Euro gestohlen.

Die Kehrenbacherin hatte in der Zeitung einen Wohnzimmerschrank inseriert. Hierauf meldete sich ein Mann, der sich den inserierten Schrank in ihrer Wohnung anschaute. Nebenbei befragte der Mann die 63-Jährige nach Wertgegenständen wie Schmuck. Sie führte ihn ins Obergeschoss, um ihm den Schmuck zu zeigen. Nachdem sie kurzzeitig das Zimmer verlassen hatte, nutzte dies der unbekannte Mann, um den Schmuck zu entwenden. Erst am nächsten Tag bemerkte sie den Diebstahl von Armbändern, Ringen und Ketten und erstattete Anzeige.

Sie beschreibt den Täter wie folgt: 35 - 40 Jahre alt, ca. 1,78 m groß, schlanke Figur, kurze dunkle Haare, gepflegte Erscheinung, Deutscher - vom Kennzeichen hatte sie nur GÖ für Göttingen an einem dunklen Fahrzeug ablesen können.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890. Schulz, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg