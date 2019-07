Polizei Homberg

POL-HR: Borken - 4.000,- Euro Schaden an Parkscheinautomat

Homberg (ots)

Borken 4.000,- Euro Schaden an Parkscheinautomat Tatzeit: 24.06.2019, 00:00 Uhr bis 26.06.2019, 23:59 Uhr

Gestern wurde der Polizei ein versuchter Aufbruch eines Parkscheinautomaten gemeldet. Unbekannte Täter hatten bereits Anfang letzter Woche versucht, einen Parkscheinautomaten auf dem Parkplatz des Seebades Stockelache zu knacken.

Die Täter versuchten den Parkscheinautomaten in Höhe des Geldschachtes aufzubrechen, um das Münzgeld entnehmen zu können. Dies gelang ihnen aber nicht. Bei dem Aufbruchversuch verursachten die Täter einen Schaden in Höhe von ca. 4.000,- Euro am Automaten.

Hinweise bitte an die Polizeistation Homberg unter Tel.: 05681-7740. Schulz, PHK - Pressesprecher -

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

Polizeipräsidium Nordhessen

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell