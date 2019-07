Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar - Unbekannte Täter randalieren in Bankfiliale

Homberg (ots)

Fritzlar Unbekannte Täter randalieren in Bankfiliale Tatzeit: 06.07.2019 bis 07.07.2019, 03:30 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben unbekannte Täter in einer Bankfiliale in der Kasseler Straße randaliert und einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro verursacht.

Die Täter betraten die frei zugängliche Bankfiliale über eine der beiden automatischen Schiebetüren und beschädigten einen an der Wand hängenden Flachbildschirm. Weiterhin öffneten die Täter einen Kasten und entnahmen hieraus den darin befindlichen Defibrilator. Die aufnehmenden Fritzlarer Polizisten fanden den beschädigten Defibrilator auf dem Boden liegend auf der gegenüberliegenden Straßenseite.

Hinweise bitte an die Polizeistation Fritzlar unter Tel.: 05622-99660. Schulz, PHK - Pressesprecher -

