Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt

Gelsenkirchen (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 18.07.2019, führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf dem Eppmannsweg in Hassel durch. Um 17.40 Uhr passierte ein 23-jähriger Gladbecker das Einsatzfahrzeug und wurde mit 73 km/h gemessen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 30 km/h. Zusätzlich wird durch Gefahrenzeichen auf Kinder hingewiesen. Bei der Kontrolle des Ford-Transit-Fahrers stellte sich heraus, dass er sich noch in der Probezeit befindet. Den Beamten erklärte er, dass sein Auto alt sei und er gar nicht so schnell fahren könne. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren, da die Beamten von Vorsatz ausgehen. Ihm droht ein Bußgeld in Höhe von 400 Euro zuzüglich Gebühren, zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg und ein Fahrverbot von einem Monat. Die Probezeit des Mannes wird sich um zwei Jahre verlängern. Zudem muss er ein mehrtägiges Aufbauseminar besuchen, um seine Fahrtauglichkeit überprüfen zu lassen. Insgesamt wurden in zwei Stunden an der Messstelle 14 Fahrzeuge wegen zu schnellen Fahrens kontrolliert. Die Polizei appelliert dringend, die vorgeschriebene Geschwindigkeit zu beachten. Wer zu schnell fährt, riskiert sein eignes und das Leben anderer Menschen. Zu hohe Geschwindigkeit ist der Killer Nummer Eins auf unseren Straßen!

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: 0209 365 -2013

E-Mail: thomas01.nowaczyk@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell