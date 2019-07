Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch im Seniorenheim - Täter entwenden Schmuck

Gelsenkirchen (ots)

In der Zeit von Dienstag, 16.07.2019, 17.00 Uhr, bis Mittwoch, 17.07.2019, 07.00 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnheim für Senioren an der Kirchstraße in Gelsenkirchen-Altstadt eingedrungen. Nach ersten Ermittlungen der Polizei drangen der oder die Täter über ein Fenster in die Büroräume des Hauses ein und durchwühlten diese. Unter anderem öffneten sie einen Tresor und entwendeten Schmuck von Verstorbenen, der dort eingelagert war. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in der fraglichen Zeit Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem oder den Tätern machen können, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise bitte an 0209/365 -8112 (KK 21) oder -8240 (Kriminalwache).

Polizei Gelsenkirchen

Thomas Nowaczyk

Telefon: 0209 365 -2013

E-Mail: thomas01.nowaczyk@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

