POL-GE: Zwei "Eurofighter" gehen beim Blaulichtlauf mit an den Start!

Am 14.08.2019 fällt der Startschuss für das 10-jährige Jubiläum des bekannten und etablierten "Blaulichtlaufes" an der Gesamtschule Berger Feld. Für den guten Zweck werden auch zwei Legenden von Schalke 04 bei dem Benefizlauf schwitzen. "Ich werde mich für den 10-Kilometer-Lauf anmelden und freue mich, eine gute Sache unterstützen zu können", erklärt Olaf Thon. Neben ihm wird noch ein Fußballer aus der Schalker Traditionself am "Blaulichtlauf" teilnehmen - Martin Max ist auch dabei! Bislang haben sich 430 Läuferinnen und Läufer angemeldet und die Organisatoren der 16. Bereitschaftspolizeihundertschaft hoffen auf noch viel mehr! Der gesamte Erlös der Veranstaltung wird in diesem Jahr an das Emmaus-Hospiz und die Gelsenkirchener Kindertafel gespendet. Infos und Anmeldung unter www.blaulichtlauf.de

