Polizei Gütersloh

POL-GT: 14-Jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Langenberg (FK) - Auf der LIppstädter Straße ist es in Höhe der Waldstraße am Montagnachmittag (22.07., 16.10 Uhr) zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei welchem ein 14-jähriger Verler schwer verletzt wurde.

Ein 37-jähriger Lkw-Fahrer beabsichtigte die Lippstädter Straße in Richtung Lippstadt entlang zu fahren, als es in Höhe der Waldstraße zu einem Zusammenstoß mit dem Jungen kam. Dieser war Teil einer Fahrradgruppe, welche die Straße aus Sicht des Lkw-Fahrers von rechts queren wollte. Durch den Zusammenstoß mit dem Lkw wurde der Verler schwer verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelgenes Krankenhaus gefahren.

Der 37-jährige Lippstädter verletzte sich nicht.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf schätzungsweise 300 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell