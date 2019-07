Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Bad Segeberg

Polizei erbittet Hinweise nach einer Raubtat

Bad Segeberg (ots)

Am 10.07.2019, gegen 23:15 Uhr, ist es in Bad Segeberg am Kleinen Segeberger See zu einer Raubtat gekommen.

Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen wurde ein 28-jähriger Geschädigter aus dem Kreis Segeberg im Bereich einer Parkbank am Kleinen Segeberger See von zwei männlichen Personen angesprochen. Im weiteren Verlauf schlugen die beiden Männer mit stumpfen Gegenständen auf den 28-Jährigen ein und verletzten ihn. Anschließend flüchteten die Täter mit den erbeuteten Gegenständen, Bargeld und ein Smartphone, in Richtung Innenstadt.

Die Täter sollen 20 bis 30 Jahre alt gewesen sein und europäisch ausgesehen haben. Beide sprachen Deutsch.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen oder Personen, die Hinweise zu der Tat und den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter 04551-8840 zu melden.

