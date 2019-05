Polizei Düren

POL-DN: Riegel vor! Informationen zum Thema "Einbruchschutz" beim Sicherheitstag in Titz

Im Rahmen der Präventionsarbeit führt das Kriminalkommissariat für Kriminalprävention und Opferschutz regelmäßig Sicherheitstage in den Gemeinden des Kreises Düren durch - so auch am Donnerstag, den 16.05.2019, in der Gemeinde Titz.

Trotz zuletzt rückläufiger Einbruchzahlen ist die Bekämpfung des Wohnungseinbruchs ein Schwerpunkt in der Arbeit der Polizei. Vorbeugender Einbruchschutz ist eine der Maßnahmen, die den Tätern das Leben schwer machen sollen.

Wie kann man sich als Hausbesitzer wirksam gegen Einbrecher schützen? Was können Mieter tun, um sich auch mit überschaubaren finanziellen Mitteln zusätzlichen Schutz zu verschaffen? Welche Verhaltensweisen können dabei helfen, Einbrechern erst gar keine Tatanreize zu liefern? Diese Fragen und viele mehr möchte die Kreispolizeibehörde Düren beantworten und Sie zum Thema Einbruchschutz beraten.

Besuchen Sie den Infostand im Rathaus der Gemeinde Titz, der am 16.05.2019 in der Zeit von 14:00 Uhr - 17:00 Uhr durch Kriminalhauptkommissar Dietmar Schorn betreut wird. Gemeinsam mit Vertretern der Schutzgemeinschaft Rureifel und dem Netzwerk Zuhause sicher können Sie sich kostenlos und unabhängig beraten lassen.

