FW-Erkrath: Zwei Brandeinsätze forderten die Feuerwehr Erkrath am Dienstagnachmittag

Erkrath (ots)

Dienstag, 30.04.2019 ab 13:41 Uhr

Beim ersten Brandeinsatz um 13:41 Uhr hatten es die Einsatzkräfte nicht weit. In dem an der Feuer- und Rettungswache angebauten Verwaltungsgebäude der Stadt Erkrath (Technische Rathaus) an der Schimmelbuschstraße, in dem auch die Feuerwehr Erkrath im Erdgeschoss mehrere Büros des Tagesdienstes unterhält, wurde im ersten Obergeschoss Brandgeruch und Brandrauch aus der Deckenleuchte in einer abgehangenen Decke einer Teeküche gemeldet. Das gesamte Verwaltungsgebäude wurde durch die Einsatzkräfte umgehend geräumt und der betroffene Bereich durch einen Atemschutztrupp erkundet. Schnell stand fest, dass das Vorschaltgerät einer Leuchtstoffröhre durchgeschmort war. Löschmaßnahmen waren nicht erforderlich, es musste lediglich eine Überdruckbelüftung des betroffenen Bereiches durchgeführt werden. Kurz danach konnten alle Verwaltungsmitarbeiter wieder in ihre Büros zurückkehren und die Einsatzstelle einer Elektrofachfirma übergeben werden.

Um 15:11 Uhr wurde die Feuerwehr Erkrath dann zu einem Mehrfamilienhaus auf der Willbecker Straße alarmiert. Hier wurde durch mehrere Anrufer Brandrauch aus einer Wohnung im 3. Obergeschoss gemeldet. Aufgrund der unklaren Lage sowie der bestätigten Rauchentwicklung bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde umgehend eine weitere Drehleiter der Feuerwehr Hilden zur Abdeckung der Gebäuderückseite alarmiert. Bei der weiteren Erkundung wurde auf der Gebäudevorderseite der Brand einer Sitzgarnitur auf dem Balkon einer Wohnung im 3. Obergeschoss festgestellt. Der Brand konnte durch die Vornahme eines Löschrohres über die Drehleiter der Feuerwehr Erkrath schnell abgelöscht werden. Die Wohnung wurde durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte nicht von Flammen und Rauch erfasst und blieb unversehrt. Die Brandursache ist ungeklärt und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bei beiden Einsätzen war die Feuerwehr Erkrath mit allen drei ehrenamtlichen Löschzügen sowie der hauptamtlichen Wache und dem Rettungsdienst im Einsatz. An der Willbecker Straße kam zusätzlich die Drehleiter der Feuerwehr Hilden zum Einsatz.

