Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Diebstahl schnell geklärt

Baden-Baden, Oos (ots)

Der Umstand, dass er scheinbar in Eile seinen Rollerschlüssel am Helmfach stecken ließ, wurde einem 56-Jährigen am Dienstag fast zum Verhängnis. Er hatte seinen Roller gegen 8:20 Uhr am Bahnhof in Oos, wie zuvor beschrieben, abgestellt. Als der Mittfünfziger gegen 17:30 Uhr mit seinem Zweirad nach Hause fahren wollte, war es durch einen unbekannten Dieb entwendet worden, weshalb er bei der Polizei Anzeige wegen Diebstahls erstattete. Gegen 23:30 Uhr fiel einer Streife des Reviers Baden-Baden in der Rheinstraße ein roter Roller auf. Der Fahrer missachtete zunächst die Haltesignale der Beamten und versuchte zu fliehen. Er konnte letztendlich in der Balzenbergstraße gestoppt und kontrolliert werden. Es handelte sich tatsächlich um den am Bahnhof entwendeten Roller. Neben einer Anzeige wegen Diebstahls erwartet den 23-Jährigen außerdem eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss. Der Roller wurde von den Beamten noch am Kontrollort an den von Ihnen verständigten 56-Jährigen zurückgegeben. /ag

