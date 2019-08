Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kippenheim, B3 - Leicht verletzt nach Auffahrunfall

Kippenheim (ots)

Ein Leichtverletzter und rund 16.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Dienstagnachmittag auf der B3 an der Ampelanlage beim "Sulzer Kreuz". Ein 31 Jahre alter Mercedes-Fahrer war hierbei kurz vor 17 Uhr in das Heck eines abbremsenden Opel geprallt. Der 81-jährige Lenker des Opel musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der mutmaßliche Unfallverursacher blieb unversehrt.

