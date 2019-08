Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, Stollhofen - Suchmaßnahmen

Rheinmünster, Stollhofen (ots)

Die Beobachtung eines Kindes löste am Dienstagnachmittag eine Suchaktion an einem Badesee beim Freizeitcenter aus. Laut seiner Schilderung hatte der Junge kurz nach 16 Uhr einen Mann im See schwimmen sehen, der dann plötzlich verschwunden war. Suchmaßnahmen mit rund 50 Einsatzkräften der DLRG mit Tauchern, der Feuerwehr Rheinmünster/Schwarzach unter dem Einsatz eines Sonargerätes, Kräften des Rettungsdienstes sowie der Polizei mit Polizeihubschrauber führten nicht zum Auffinden einer Person. Die Suche wurde gegen 21:30 Uhr eingestellt. Bislang liegen weder eine Vermisstenanzeige noch Hinweise auf das Verschwinden einer Person vor. /wo

