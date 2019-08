Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Auto gegen Fahrrad

Offenburg (ots)

Zum Zusammenstoß zwischen einem abbiegenden Auto und einem Fahrrad kam es Dienstagmorgen gegen 08:20 Uhr in der Badstraße. Hierbei wurde ein 43-jährige Radfahrer leicht verletzt. Der 28-jährige Lenker eines BMW wollte in der Badstraße in eine Tiefgarage einfahren und übersah nach bisherigen Erkenntnissen den entgegenkommenden Radler. Den Autofahrer erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr. /ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell