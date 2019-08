Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Angriff in Gaststätte

Appenweier (ots)

Eine psychische Erkrankung war mutmaßlich der Grund für einen unvermittelten und heftigen Angriff eines 38-Jährigen auf einen 51-Jahre alten Verwandten am Montagabend in der Ortenauer Straße. Zu Hilfe eilende Zeugen in der Gaststätte konnten kurz vor 21 Uhr Schlimmeres verhindern. Der Angreifer wurde durch die Beamten des Polizeirevier Kehl zur weiteren Abklärung in eine Fachklinik gebracht. Inwieweit er sich einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung stellen muss ist ebenfalls Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Appenweier. /ag

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-210

E-Mail: offenburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell